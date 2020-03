عراقية تحصل على شهادة دولية من الصحة العالمية بخصوص كورونا

( المستقلة)….اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن حصول إحدى منتسباتها على شهادة دولية لاجتيازها كورس منظمة الصحة العالمية بخصوص فايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الخميس إن الموظفة في الدائرة الفنية بمركز الوزارة (سها جواد كاظم / ماجستير علوم حياة ) على شهادة دولية من منظمة الصحة العالمية وذلك بعد اجتيازها الكورس الموجود على موقع المنظمة بخصوص عدوى فايروس ( كورونا ) والحد من أنتشاره والذي حمل عنوان ( ‏COVID-19: Operational Planning Guidelines and COVID-19 PartnersPlatform to support country preparedness and response )