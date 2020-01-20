عدنان درجال يبحث مع القضاء امكانية سحب الشكاوى ضد اتحاد الكرة

(المستقلة)… بدأ وفد عراقي يتكون من ممثل اتحاد الكرة وعدنان درجال وممثلين قانونيين لهما، ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، في الاستفسار عن إمكانية سحب جميع الشكاوى المقدمة ضد رئيس اتحاد الكرة ونائبه.

وقال مصدر مطلع في تصريحات صحفية إن الوفد سيزور مجلس القضاء الأعلى، للاستفسار عن مدى إسقاط عدنان درجال، شكواه المقدمة وإمكانية العفو عن المحكوم عليهم، صباح رضا وستار وزير ووليد طبرة.

وأوضح أن إسقاط تلك الشكاوى، حلقة مهمة في رفع الاستقالات إلى الاتحاد الدولي للعبة، وفي حال عدم قدرة درجال عن التنازل، سيتم إلغاء الاتفاق بين الطرفين بشكل تام، ومتابعة القضية في المحاكم المختصة.

يشار إلى أن أعضاء اتحاد الكرة، قدموا استقالتهم بشكل جماعي لرئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، عباس عليوي، في انتظار إرسالها للاتحاد الدولي، في حال تم إسقاط الشكاوى من جانب درجال.(النهاية)