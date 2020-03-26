عدنان الزرفي : سنعتمد سياسة خارجية قائمة على مبدأ “العراق اولا”

المستقلة …اكد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، ان المصالح العراقية العليا هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات سياسة العراق الخارجية.

وقال الزرفي في تغريدة على “تويتر”، إنه “سنعتمدُ سیاسة خارجیة قائمة على مبدأ ( العراق اولاً ) والإبتعاد عن الصراعات الاقلیمیة والدولیة التي تجعل من العراق ساحةً لتصفیة الحسابات وتكون المصالح العراقیة العُلیا ھي البوصلة التي تحدد رسم إتجاھات تلك السیاسة”.

وأضاف “سنسعى للانفتاح على جمیع دول الجوار والمنطقة وعموم المجتمع الدولي من دون الإخلال بشروط ومتطلبات حفظ ” استقلال العراق وسیادته”.

سنعتمدُ سیاسة خارجیة قائمة على مبدأ ( العراق اولاً ) والإبتعاد عن الصراعات الاقلیمیة والدولیة التي تجعل من العراق ساحةً لتصفیة الحسابات وتكون المصالح العراقیة العُلیا ھي البوصلة التي تحدد رسم إتجاھات تلك السیاسة . — عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 26, 2020