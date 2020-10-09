عدم وجود كادر تدريبي يبعد العميد الكربلائي عن بطولة اندية المحافظة

عدم وجود كادر تدريبي يبعد العميد الكربلائي عن بطولة اندية المحافظة

المستقلة / علي النصر الله / .. أوضح نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء عبد الامير هويدي ، اليوم الجمعة ، أسباب عدم مشاركة فريق نادي كربلاء للشباب في بطولة اندية المحافظة للشباب بكرة القدم ، والتي تستأنف مبارياتها في منتصف الشهر المقبل، مؤكدا عدم تسمية كادر تدريبي للفريق بوقتها “.

وقال هويدي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “هذه البطولة والتي تجري مبارياتها في الخامس عشر من تشرين الاول المقبل تأتي استكمالا للبطولة التي سبق لإدارة النادي ان اعتذرت عن المشاركة فيها ،لأسباب إدارية بحتة وهي عدم تسمية كادر تدريبي للفريق بوقتها “.

وأضاف هويدي إن “أدارة العميد عازمة على المشاركة في جميع النشاطات التي تخدم فرق النادي من اجل تفعيل فرق النادي ولجميع الفئات السنية “.

ويذكر أن ادارة العميد قد سمت الكادر التدريبي لفريق شباب نادي كربلاء ، والمؤلف من الكابتن جبار حسين الغانمي ،ويساعده الكابتن صلاح الحسناوي ، والذي يباشر مهامه قريبا”.