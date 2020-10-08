عدم تسجيل أي خرق أمني اثناء زيارة الاربعين مع مشاركة 14 مليون زائر

عدم تسجيل أي خرق أمني اثناء زيارة الاربعين مع مشاركة 14 مليون زائر

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي ، مساء الخميس ، إن “زيارة اربعينية الامام الحسين في كربلاء لم تسجل أي خرق أمني ، ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي 14 مليون زائر أحيوا زيارة اربعينية الامام الحسين في كربلاء .

وقال الغانمي في مؤتمر صحافي حضرته ( المستقلة ) تم “استقبال وترحيب الزائرين من قبل اهالي كربلاء ، وكانت الخطط الامنية مرنة استجابت مع الزحف المليوني الكبير في ظل تحدي كبير يمر به البلد الا وهو جائحة كورونا “.

وأكد رغم هذه التحديات كربلاء لم تسجل أي خرق امني “.

واضاف كان “الجميع متعاون مع القيادات الامنية ، وكان الحشد الوطني للدولة كبير جدا “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اثناء المؤتمر ، إن “ما يقارب 14 مليون زائر أحيوا زيارة اربعينية الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام هذا العام “.

وأوضح إن “هذه الزيارة كانت الأنجح ، وامتازت برضى الزائرين من خلال انسيابية الحركة في المدينة “. وأضاف أن ” اكثر من 15 الف هيئة و موكب حسيني شارك في الزيارة ” .