عدم السماح بدخول أي زائر من المحافظات الى كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن رئيس خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، إن “الخلية قررت بعدم السماح والدخول لأي زائر من المحافظات لاداء مراسيم زيارة النصف من شعبان .

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب اجتماع خلية الازمة ، إن “الخلية قررت أتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يخالف تعليمات خلية الازمة ، وقراراتها التي تنص بحظر التجوال داخل المحافظة حتى 11 من نيسان المقبل “،

واشار الى إن “الاجتماع حضره قادة عمليات كربلاء ، وشرطة كربلاء ، و عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي ، ومدير الاستخبارات “.