عدد الوفيات بكورونا يبلغ أدنى مستوى في إيطاليا منذ أسبوعين

( المستقلة)… أعلن الدفاع المدني الإيطالي، اليوم الأحد، أنّ عدد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة بلغ 525، وهو الأدنى منذ أكثر من أسبوعين.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 من 124632 أمس السبت.

وتمثل الحصيلة انخفاضاً بنحو الربع، مقارنة بحصيلة أمس السبت. وتتوجب العودة إلى 19 آذار/مارس لإيجاد حصيلة أدنى، وهي 427 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد توفي 15887 ألف شخص جراء “كوفيد-19″في إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً على هذا الصعيد في العالم.

وقال مدير الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، لصحافيين “هذه أخبار جيدة لكن يجب ألا نتهاون”.

وأفادت السلطات كذلك عن انخفاض للمرة الأولى في عدد من لا يعانون حالة حرجة ويتلقون العناية الطبية. وانخفض هذا العدد من 29010 حالات، السبت، إلى 28949 حالة الأحد. كما انخفض عدد الحالات الحرجة من 3994 السبت إلى 3977 الأحد.

وهذا الانخفاض يعزز مؤشرات على أن منحنى المرض وصل إلى مرحلة الثبات بعد قرابة شهر من قرار اتخذته الحكومة في التاسع من مارس/آذار بفرض العزل العام في عموم البلاد.

وقد ارتفع عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا إلى 21815 اليوم الأحد، مقارنة بعددهم قبل يوم وهو 20996.( النهاية)