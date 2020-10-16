عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية بلغ أكثر من 7500 طائرة خلال شهر

المستقلة / – أعلنت وزارة النقل والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن احصائيات شهر سبتمبر/ أيلول الماضي الخاصة بالطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية.

وأكد علي محسن هاشم، مدير عام الشركة، أن عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية بلغ أكثر من 7500 طائرة خلال الشهر الماضي، مؤكدا انسيابية الحركة الجوية في الفضاء العراقي بدون أي عارض أو تلكؤ يذكر.

وأضاف “عدد الطائرات العابرة لأجوائنا بلغ 6,263 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات القادمة والمغادرة 1,315 طائرة خلال شهر سبتمبر الماضي”.