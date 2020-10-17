عجائب الصين .. ثلاث شموس اشرقت في الوقت نفسه

شهد سكان مقاطعة موهي الصينية، بالقرب من الحدود مع روسيا، ظاهرة طبيعية مذهلة؛ إذ بدا وكأن هناك «3 شموس» أشرقت في الوقت نفسه. واندهش سكان المقاطعة لرؤية هذا الوهم البصري غير العادي، الذي استمر نحو ثلاث ساعات.

ويعود سبب هذا المشهد إلى ظاهرة طبيعية تعرف باسم «الشموس الكاذبة»، ونادراً ما تحدث في الصين. وتتولد الظاهرة النادرة، نتيجة لانكسار الضوء من خلال بلورات الجليد على ارتفاعات عالية في السحب الرقيقة.

وقالت فرقة إطفاء المقاطعة: إنها واحدة من أطول مرات ظهور «الشموس الكاذبة» خلال السنوات الأخيرة.