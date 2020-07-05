عجائب الديمقراطية… العراق بلا موازنة مالية لعام 2020

المستقلة / متابعة /- استبعدت اللجنة المالية النيابية، ان تشهد الأيام المقبلة تقديم موازنة 2020، لافتة الى ان الحكومة منشغلة في الوقت الراهن باعداد موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة جمال احمد في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، ان “الحكومة لاتستطيع تقديم أي موازنة لعام 2020 في ظل موارد شهرية تبلغ 2.8 مليار دولار، في وقت تحتاج الموازنة التشغيلية على الأقل الى 7 مليار دولار شهريا”.

وأضاف ان “الحكومة لن تتمكن من تقديم موازنة 60% منها عجز، وبالتالي فهي لن تقدم موازنة للعام الجاري، وستبقى ضمن نظام 1/12”.

وأوضح أحمد، ان “قانون الإدارة المالية ينص رسم موازنة العام المقبل عند منتصف شهر أيار، وبالتالي فأن الحكومة اقرت بانشغالها بموازنة 2021”.