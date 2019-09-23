عثمان ديمبلي يعود لقائمة برشلونة أمام فياريال

(المستقلة) … قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، استدعاء 18 لاعبًا لقائمة الفريق التي ستواجه فياريال، غدًا الثلاثاء، على ملعب الكامب نو، في إطار الليجا.

وشهدت قائمة برشلونة، عودة الفرنسي عثمان ديمبلي نجم الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو

الوسط: بوسكيتس، آرثر ميلو، كارليس ألينا، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال

الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي.