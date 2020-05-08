عبير صبري تنفي اجراء عمليات تجميل ..صور

نفت الفنانة عبير صبري، إجراء عملية تجميل، أو قيامها بعمليات شد أو نفخ في الوجه والجسد طوال حياتها، مضيفة: “أنا لا بشد ولا بنفخ وأنا لسة صغيرة وقمر الزمان، واللي يقول غير كدة يبقى غلط مليار في المية”.

جاءت هذه التصريحات خلال لقائها ببرنامج شيخ الحارة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، خلال شهر رمضان المبارك، وقالت: “أنا طول عمري شكلي كدة وممكن نراجع اليوتيوب وهو مش عيب، دلوقتي عمليات التجميل ولو عايزة أعمل حاجة هعمل أنا حرة بس شكلى متغيرش من وقت بدايتي الفنية”، مشيرة إلى أن شعرها الآن كما كان منذ 20 سنة، كما هو لم يتغير.

وتابعت، أن القبلات في الأدوار السينمائية حرام، وعلى الرغم من ذلك، قمت بها مرتين، بضغط من المخرج، فأنا أرفض أدوار القبلات الآن، وبعد زواجي أصبح حراماً وممنوعاً.

ومن التصريحات التي أثارت جدلاً كبيراً بحلقتها مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنّها ترفض المقارنة بينها وبين الفنّانة رانيا يوسف، لافتة إلى أنّه إذا كانت رانيا تستخدم ملابسها وفساتينها من أجل إثارة الجدل والحصول على التريند، فهي لم تقم بذلك.

جاء ذلك بعد سؤالها عن قبلتها لزوجها في مهرجان الجونة على السجادة الحمراء، والتي وصفته بالتريند الحلال، لأنها تُقبّل زوجها التي تحبه ويحبها أمام الناس، لافتة إلى أنه أمر طبيعي وعادي بين أي زوجين.

اعترفت الفنانة عبير صبري، بأنها تخاف من غضب زوجها لأنه عصبي، مضيفة: “أنا بترعش من جوزي وبخرج بالساعة وبالمواعيد، وهو خلقه ضيق وعصبي وبخاف من عصبيته”، معبرة عن تقبلها لغيرة زوجها خاصة أنها نجمة مشهورة.

وتابعت: “جوزي له تركيبة خاصة مبقتش موجودة دلوقتي وجوزي مسيطر فعلاً، ومتحكم وعصبي ولكن أنا بحبه وراضية وهفضل راضية علطول، لكن هو مبيضربنيش وهو طيب وحنين جداً”، مؤكدة رفضها تقديم أي دور اغراء ساخن مهما كان المقابل المادي.

وفي الصورة التالية نستعرض لكم أبرز صور الفنانة ياسمين صبري قبل الشهرة مروراً بالحجاب وبعد خلعه حتى الآن.