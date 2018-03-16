عبطان : من رفع الحظر عن الملاعب هي الجماهير العراقية وصاحبة الفضل باقراره

(المستقلة)… ارجع وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، الفضل برفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية إلى الجماهير العراقية، مبيناً بأنها صاحبة الفضل الحقيقي في اقراره.

وقال عبطان في بيان للوزارة تلقته (المستقلة) اليوم إنه “في الوقت الذي نبارك ونشارك شعبنا وأسرتنا الرياضية فرحة قرار رفع الحظر الذي تحقق بعمل وجهد مدروس، فأننا نقدم شكرنا إلى دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومة الاتحادية والأجهزة الساندة للجهود المشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد كرة القدم ومجالس المحافظات وقيادات العمليات لقواتنا الأمنية يؤطرها جهد خلاق للكلمة الصادقة والأعلام المهني الذي شق طريقه إلى العالمية وأثر فيه أيما تأثير”.

وأضاف “كما لا يسعنا إلا أن نستذكر أصحاب الفضل الأول في زرع الأمن والأمان بربوعنا شهداء العراق الأبطال من جميع المسميات الذين لولا تضحياتهم الجسام لما تحقق الملف الأصعب وهو عودة الأمن واقتناع الجهات الدولية بجلاء الإرهاب، والى جماهيرنا الرياضية الوفية التي كانت اللاعب الأول في رسم لوحة نادرة عنوناها الكرم والشجاعة والأقدام والغيرة على بناء البلد والحفاظ على مكتسباته التي تجلت بأبهى صورها في تعاون وثيق وتلاحم صميمي نحو الهدف الاسمى”.

وتابع أن “طريق الدعم يتواصل ليجسد لنا عمق الروابط الأخوية بوقوف الأشقاء في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بكامل ثقلهم نحو دعم العراق وجماهيره ورياضييه يحدوهم الاتحاد الآسيوي الذي كلل المساعي بنجاح باهر لا يسعنا أزاءه إلا أن نعاهد جميع الأخوة والأصدقاء ومن وقف معنا بان نكون عند حسن الظن دائما مع استمرار جهود التطور والرقي بإضافة الملاعب والمنشئات الرياضية الجديدة مزهوة بأجمل حلة مع تشريفها وتشرفها بالضيوف في ملاعبنا وبلدنا”.

ودعا عبطان الجماهير والمؤسسات الرياضية والمحلية إلى الاستمرار في “عكس صورة مشرفة تليق بعمقنا الحضاري واسم العراق الحبيب”.

وكان رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو، قد أعلن خلال جلسة “فيفا”، اليوم الجمعة، عن رفع الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل، مؤكداً أن الاتحاد الآسيوي سيعلن رسمياً قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية.(النهاية)