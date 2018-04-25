عبر تطبيقات “السديم” .. زين العراق تنجح في إدخال الحلول التكنولوجية والرقمية الى قطاع التعليم عبر الهواتف المحمولة

(المستقلة)..بعد النجاح الذي حققته زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشروع تطبيقات “السديم بلّس” Sadeem Plus اقامت الشركة مؤتمرا في العاصمة بغداد بهذا الخصوص.

ويأتي هذا التطبيق تلبيةً لحاجة المستخدمين من أولياء أمور تلاميذ المدارس لمتابعة أولادهم خلال رحلتهم الدراسية وذلك عبر التواصل بين كل ٍمن المدرسة والأهل والأولاد، وسيتمكّن الأهل من تلقي الأخبار والجدول الزمني والحضور والتقييم والواجبات المنزلية الخاصة بأولادهم من قبل المدرسة كما ويمكنهم التواصل مع المدرسة من خلال هذا التطبيق.

الرئيس التنفيذي لزين العراق علي الزاهد قال “نحن نعمل من خلال مبادراتنا المستمرة في تمكين الشباب وترجمة لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخصوصاً في قطاع التعليم، حيث تتصدّر مسؤوليتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سلّم أولوياتنا ويأتي ذلك من شراكة قطاعي العام والخاص لتمكين الشباب العراقي، فهم المستقبل الذي نتطلع إليه”.

ويضيف الزاهد “ان أهداف هذا التطبيق تتوافق مع استراتيجية زين العراق المبنية على الابتكار ومجاراة أهم وأحدث الحلول التكنولوجية، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات والأكثر تطوراً للعراقيين وفي جميع المجالات، وهذه الشراكة اليوم تأتي في إطار تعزيز القطاع التعليم في العراق من خلال ايجاد الحلول الرقمية التي تلبي احتياجات كل من المدارس واولياء امور الطلبة.

ويأتي دور شركة زين الرائدة في مجال التكنولوجية والتقنيات الحديثة في العراق من خلال توفير خدمة الأنترنت المجاني للمدارس ونظام السديم لإدارات المدارس وذوي الطلبة لمعرفة مشوار ابنائهم الدراسي، والذي ينعكس ايجاباً على المستوى التعليمي بالعراق بشكل كبير وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للتوصل، حيث بلغ عدد الطلبة المضافين لنظام السديم الى أكثر من 90 الف طالب موزعين على اكثر من 250 مدرسة، والان نعمل على إدخال النظام على جميع مديريات التربية والجهات ذات العلاقة.

الخدمة الجديدة متوفرة لكل مستخدمي الهواتف الذكية في العراق والتي تهدف زين العراق من خلاله الى ادخال الحلول الرقمية والتكنلوجية في النظام التعليمي بالعراق، من خلال ارسال رسائل قصيرة للحصول على رمز التفعيل واستخدامه لتنشيط التطبيق.