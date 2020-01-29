عبد المهدي ينتقد تأخر البرلمان بحسم الحكومة وقطع الطرق

المستقلة / أثار تأخير ملف التشكيل الحكومي، انتقادات رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، فضلا عن إدانته لقطع الطرق وإغلاق المدارس.

وقال عبد المهدي في كلمته أمام حكومة تصريف الأعمال، حول ملف تشكيل الحكومة المقبلة، إنه “لم يجد المساندة من البرلمان في هذا الشأن”، داعياً إلى “ضرورة حسم هذا الملف”.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وعن الحراك المستمر منذ قرابة 4 أشهر، قال عبد المهدي: “المظاهرات التي تغلق المدارس والطرق والمصالح بالقوة، غير مقبولة في أي مكان بالعالم، وهي ليست سلمية”.

وأضاف: “حينما يتم قطع الطريق بين البصرة (أقصى الجنوب) وبغداد، فإن ذلك من شأنه تعطيل أكثر من 10 آلاف شاحنة”.