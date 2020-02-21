عبد المهدي يدعو مجلس النواب رسميا لعقد جلسة التصويت على حكومة علاوي

(المستقلة)..أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عن إرسال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كتاباً رسمياً إلى البرلمان يطلب فيه عقد جلسة إستثنائية للتصويت على حكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وكانت مصادر نيابية قد اشارت الى أن مجلس النواب سيعقد جلسة إستثنائية يوم الإثنين المقبل بعد إرسال كتاب من رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بطلب عقد الجلسة، وكذلك بطلب من أعضاء مجلس النواب بما وصل إلى ٧٦ توقيعاً وأكثر.

وقالت المصادر استناداً لاحكام المادة ٥٨ من الدستور، وجب عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف محمد توفيق علاوي.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مجلس النواب لعقد جلسة إستثنائية للتصويت على منح الثقة لكابينته الحكومية يوم الإثنين الموافق ٢٤ شباط الجاري.