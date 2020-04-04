عبد المهدي يحذر من استغلال أزمة كورونا وإرباك الأوضاع من خلال الكذب والتضليل

( المستقلة)… حذر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من استغلال أزمة كورونا وإرباك الأوضاع في البلاد من خلال “الكذب” و”التضليل”.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وقال البيان إن الاجتماع “بحث تطورات الأوضاع الأمنية والاجراءات الوقائية المتعلقة بحظر التجوال في ظل وباء كورونا، والقضايا المعدّة لجدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن “العراق اتخذ اجراءات مبكرة في التصدي لفايروس كورونا وان وضعنا الصحي وحظر التجوال جيدان بالمقارنة مع بقية دول العالم التي دفعت ثمن عدم اكتراثها رغم ما يواجهه العراق من ظروف سياسية وتحديات ارهابية واقتصادية وتراجع اسعار النفط”.

وأشار إلى أن “المتابعة مستمرة والاصابات والوفيات لايمكن اخفاؤها”، مشيدا بـ”تكاتف العراقيين في هذه الأزمة وبدور القوات الأمنية في الوقت الذي تقدم فيه كل يوم شهداء وجرحى خلال تصديها المستمر للارهاب واحباط تعرضاته، وبجهود وزارة الصحة وملاكاتها ، اضافة الى اجراءات الاستجابة لمطالب أبناء الجالية العراقية في دول اوربا وتلبية متطلبات استقبالهم”.

وحذر عبد المهدي من “محاولات إستغلال الأزمة وارباك الأوضاع بمعلومات كاذبة ومضللة”.

ودعا عبد المهدي الى “تعزيز ثقة العراقيين بأنفسهم وقدراتهم وكفاءاتهم واستمرار التصدي والتوعية من اجل تجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع”.( النهاية)