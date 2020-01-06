عبد المهدي يبحث مع السفير الأمريكي تنفيذ أنسحاب القوات الأجنبية من العراق

(المستقلة).. بحث رئيس مجلس الوزراء (المستقيل) عادل عبد المهدي مع السفير الامريكي في العراق، بعد ظهر اليوم الاثنين، قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الامريكية من العراق.

وقال مكتب رئيس الوزراء ان عبد المهدي ابلغ ماثيو تولر بـ”ضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة، مشددا على خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة”

واوضح عبد المهدي “ان العراق يبذل كل مايستطيع من جهود لمنع الإنزلاق لحرب مفتوحة”.

وأشار الى” السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور وان قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع” ، مؤكدا ” حرص العراق على ان تكون علاقاته مبنية على التعاون والإحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية “.