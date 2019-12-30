عبد المهدي : نرفض أي عمل منفرد للتحالف الدولي في العراق

المستقلة / أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأحد، رفضه لأي عمل منفرد للتحالف الدولي في بلاده، معتبرا إياه “تصعيدا خطيرا”.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، الأحد، أن المهدي أبلغ وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، “رفضه الشديد قصف مواقع الحشد الشعبي”.

وفي تعليق على استهداف الجيش الأمريكي، في وقت سابق مساء الأحد، لمواقع عدة تابعة لقوات “الحشد الشعبي” العراقي، أشار خلف إلى أن هذا الهجوم سبقه بنصف ساعة اتصال من وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أبلغه فيه أن هجمات ستشن على مواقع تابعة للحشد الشعبي يشتبه الطرف الأمريكي أنها هي من قامت بإطلاق الصواريخ على قاعدة “كي وان” في كركوك، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الأمريكيين والعراقيين.

وأشار إلى أن عبد المهدي أعرب عن رفضه الشديد لهذا القرار الأحادي وقلقه من أنه سيقود إلى مزيد من التصعيد وطالبه بالتوقف عن ذلك فورا، واستمرار التحقيقات المشتركة لتشخيص القوى التي هاجمت قاعدة “كي وان” واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ونقل خلف عن رئيس الوزراء قوله: “سبق أن أكدنا رفضنا لأي عمل منفرد تقوم به قوى التحالف أو أي قوى أخرى داخل العراق ونعتبره انتهاكا للسيادة العراقية وتصعيدا خطيرا يهدد أمن العراق والمنطقة”.

وأوضح خلف أنه “بالتزامن مع اتصال وزير الدفاع الأمريكي برئيس مجلس الوزراء، جرى اتصال من القائم بالأعمال الأمريكي في العراق برئيس الجمهورية، برهم صالح، وأخبره المسؤول الأمريكي بنوايا الولايات المتحدة بالقصف وقد أجابه الرئيس أن “هذا مناف لاتفاقاتنا ومضر بالعراق وغير مقبول والطريق الصحيح هو دعم الحكومة العراقية للقيام بواجباتها الأمنية”.

وتابع خلف أن “عبد المهدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية العراقيين وحفظ أمن وسيادة العراق”، موضحا أنه “أبلغ العمليات المشتركة بمنع أي عمل انفرادي بري أو جوي بدون موافقة الحكومة العراقية”.

يذكر أن القوات الأمريكية نفذت سابقا مساء الأحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بـ “الحشد الشعبي” أدت إلى مقتل أربعة من مقاتليه بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين، فيما أكد مصدر أمني أن حصيلة الخسائر ارتفعت إلى 18 قتيلا.