عبد المهدي: الحكومة العراقية تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء

ونقل التلفزيون العراقي، اليوم، كلمة ل‍عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء دعوته فيها، القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح.

ونوه عبدالمهدي بأنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفاً: “سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش”.