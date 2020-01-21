عبد المهدي : استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ جريمة . ويأمر بفتح تحقيق بالحادث

المستقلة … استنكر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، استهداف مقر السفارة الامريكية في بغداد بالصواريخ امس ، واصفا الامر، بالجريمة التي تتعرض لها بعثة دبلوماسية على ارض العراق”.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، “نستنكر الاستهداف الذي تعرضت له السفارة الامريكية بالصواريخ ليلة امس”.

ووصف عبد المهدي “استهداف السفارة الاميركية بالجريمة التي تتعرض لها بعثة دبلوماسية على ارض العراق”.

ووجه عبد المهدي “عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري وملاحقة مطلقي الصواريخ على السفارة”.

وكان مصدر امني قد اكد يوم امس الثلاثاء، بأن صاروخين كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء التي ىتضم المقار الحكومية وعدد من السفارات بينها السفارة الاميركية وسط بغداد.