عبد المجيد عبد الله: طز في الفن

المستقلة /عبر الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن استيائه الشديد من التعليقات المسيئة التي تلقاها مؤخرا، وهو ما دفعه لإغلاق حسابه الخاص على موقع “تويتر”.

الفنان السعودي كتب: “مشواري الفني ٣٦ سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينات من عمري، طز فالفن وطز فتويتر وطز فكل إنسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب”.

وكان الموضوع قد بدأ بعد مشادة بينه وبين أحد المغردين، والذي كتب له: “يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية”، فرد عبدالمجيد، قائلا: “وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل.. إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير”.

الفنان السعودي تعرض للكثير من التعليقات المسيئة من عدد من المتابعين، وهو ما دفعه لإغلاق حسابه على موقع “تويتر”.

وكان الفنان السعودى عبدالمجيد عبدالله قد فجع في شهر نوفمبر الماضي بوفاة شقيقه الأكبر، وأعلن هذا الخبر الحزين على حسابه الخاص على موقع تويتر.

الفنان السعودي نعى شقيقه الراحل، بقوله: ” انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون”، وقد تلقى تعليقات التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه الفنانين.