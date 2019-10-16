عبدالمهدي يوجه بتدقيق التسجيلات الصوتية الخاصة بالاحتجاجات

المستقلة /- وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بالتحقيق بوجود تسجيلات صوتية بشأن اصدار اوامر قادت لتصد عنيف على المحتجين في العراق.

وجاء في رسالة نشرها مكتب رئيس الحكومة، موجهه الى رئيس اللجنة الوزارية للتحقيق في احداث التظاهرات نوري الدليمي.

وتضمنت الرسالة، “لاستكمال التحقيقات يرجى تسلم اي تسجيل يأتي من اي مسؤول عسكري او مدني او مواطن يتعلق بالاحداث الاخيرة وان يدقق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته اصوليا مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة”.

ودعا حساب على تويتر مقرب من زعيم التيار الصدري رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى حماية عناصر امنية تمتلك تسجيلات صوتية بما يخص صدور اوامر بضرب المتظاهرين.

وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، ان “بعض افراد القوات الامنية يمتلكون تسجيلا لمكالمات تبين الاوامر بضرب المتظاهرين”.

واضاف “لذا ندعو رئيس مجلس الوزراء تسلمها مع حمايتهم من التبعات ولو كان التسجيل الصوتي له شخصيا”.