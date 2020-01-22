عبدالمهدي: الدولة في وضع محرج مع الجميع “المواطنون والدول الأخرى”

المستقلة / قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، في كلمة خلال جلسة مجلس وزراء تصريف الأعمال، اليوم الثلاثاء، إن العراق في حالة إقليمية ودولية معقدة، لافتاً أن الدولة في وضع محرج مع الجميع “المواطنون الذين يطلبون الأمن، والدول الأخرى التي في استضافتنا”.

إلى ذلك، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق أن القوات الأمنية لا تريد أن تدخل في سياقات، يستخدم فيها العنف، لافتاً “لا نحمل أي نبرة متحيزة ضد المتظاهرين”.

وقال إن إغلاق الطرق والمدارس لا يعد احتجاجاً سلمياً ويجب أن يتوقف.

وشدد عبدالمهدي أن إطلاق صواريخ كاتيوشا على السفارة الأميركية أمر يسيء للعراق.