عبدالمهدي :استلمنا رسالة اميركية تتكلم عن الانسحاب وقيل لاحقا إنها خطأ

عبدالمهدي :استلمنا رسالة اميركية تتكلم عن الانسحاب وقيل لاحقا إنها خطأ

المستقلة / متابعة /- أعلن رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي عن تسلمه رسالة من الأميركيين يوم امس الاثنين “موقعة” من قائد العمليات العسكرية الأميركية في البلاد وتفيد بـ”إعادة التموضع بهدف الانسحاب من البلاد”.

وأكد عبد المهدي أنها كانت “رسالة رسمية في السياق الطبيعي ، وليست ورقة وقعت من الطابعة أو أتت بالصدفة”، فيما أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنّ الرسالة عبارة عن “مسودّة” وإرسالها تم عن طريق الخطأ.

وقال عبد المهدي “اقترحنا انسحاب القوات الأجنبية من العراق باعتبار ذلك الحل الوحيد”، مؤكدا ضرورة التشاور لتنفيذ قرار انسحاب القوات الأجنبية بما يضمن مصالح العراق.

وأكد عبدالمهدي “استلمنا رسالة من القيادة الأميركية تتكلم عن الانسحاب وقيل لاحقا إنها خطأ.

وتحدث رئيس الوزراء عن وجود ضغوط مورست على الجميع خلال جلسة التصويت على وجود القوات الأجنبية، مشددا على ضرورة العمل لتجنيب العراق المخاطر.