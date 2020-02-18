عبدالمحسن النمر ومهيرة عبدالعزيز.. ثنائي مؤثر فى مسلسل «المنصة»

(المستقلة) – منى شعلان/ يبدو أن مسلسل “المنصة” الذي تم تصويره في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، سيكشف عند عرضه الكثير من الحكايات المشوقة لما يحمله العمل من أحداث متنوعة معاصرة تحاكي الأحداث اليومية الخفية في هذا الوقت ، والتي سيشترك في الكشف عنها الممثل السعودي عبد المحسن النمر والإعلامية مهيرة عبدالعزيز من خلال أحداث العمل العربي ذو الموصفات العالمية من الناحية الإنتاجية وقصته المشوّقة للكاتب هوزان عكو.

ومن المعروف عن عبد المحسن النمر أنه يفكر كثيراً في انتقاء أعماله، ويختار الأدوار الجريئة والمختلفة دائماً، وهو ما يؤكده دائماً في حواراته الإعلامية، حيث من المتوقع أن يحمل دوره في مسلسل “المنصة” ذلك التميز الذي يبحث عنه، والتي ستشترك معه فيها الى جانب فريق العمل الإعلامية مهيرة عبد العزيز التي تخوض تجربة جديدة في عالم التمثيل بمساحة من الأداء التمثيلي أوسع من تجاربها السابقة، وبحضور مؤثر في سياق قصة العمل المكون في نسخته الأولى من 12 حلقة تلفزيونية.

اقرا المزيد : شاهد: فنانة مصرية تتصدر تريند جوجل.. بعد تهديدها بالانتحار

وقد قامت الشركة المنتجة “فيلم جيت” بالتعاون مع شركة “الكلمة” بأبوظبي ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بمقاييس هوليود العالمية مبشرة بعمل ضخم يحمل الكثير من المفاجآت. كاشفة أنه أوكلوا مهمة العمليات الفنية مع أهم المختبرات والأستوديوهات بين هوليود وبريطانيا والهند ومنها مختبر “فوتو كم” الأمريكي العريق، بينما تقوم شركة “بيغ فيلم برودكشن” ومقرها لندن بتنفيذ المؤثرات البصرية بينما تقوم استوديوهات رهمان الفائزة بجائزة الأوسكار عن فيلم : Slumdog millionaire عل تنفيذ موسيقا المسلسل.

ويحمل مسلسل “المنصة” في قصته دراما اجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، ويشارك به نجوم الصف الأول من الإمارات والوطن العربي وأمريكا وهم الممثلين: مكسيم خليل، أحمد الجسمي، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، خالد القيش وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف الكعبي ، لين غرة، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي ، جيني أسبر علاء الزعبي، جابر جوخدار وأدهم مرشد وغانم الزرلي وبمشاركة الممثل معتصم النهار.

ويشارك في العبالانتحارالنجم الأمريكي “دان كين” المعروف بلعبه دور “سوبرمان” في السلسلة الشهيرة.