عباس : خارطة فلسطين كالجبنة السويسرية

المستقلة / جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن رفضه خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الرفض الواسع للصفقة يعود لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب.

وقال عباس وهو يعرض ، أمام المجلس خريطة كبيرة لفلسطين كما تقترحها واشنطن “نؤكد على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأميركية-الإسرائيلية”، وأضاف”نحن نرفض الصفقة لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها للشرعية الدولية”.

وأضاف أن “خطة السلام الأميركية تلغي عودة اللاجئين وتخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية”، واصفا الخريطة المقترحة لدولة فلسطين بأنها تشبه “الجبنة السويسرية” ولا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني لا يزال ممكنا وقابلا للتحقيق.

وقدم الفلسطينيون خلال الأيام الماضية عبر تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى المجلس يدين خطة ترامب ويعتبر أن “خطة السلام التي قدمتها الولايات المتحدة في 28 يناير، تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

لكن خلال النقاشات بين ممثلي أعضاء مجلس الأمن، ضغطت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن لإدخال سلسلة تعديلات على النص بينها حذف كل ما يشير إلى إدانة الولايات المتحدة.