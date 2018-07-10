عامر عبد الجبار : دول الجوار تسعى للاستفادة من أفكارنا والحكومة والرلمان يهمشان آرائنا

(المستقلة).. قال رئيس المكتب العراقي الاستشاري عامر عبد الجبار اسماعيل في عام 2012 أعددت ورقة عمل لتجنب مخاطر غلق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي ودول الخليج العربي و وضعت الحلول المقترحة للحكومة العراقية ضمن آلية طوارئ استثنائية تنفذ خلال سنتين والكثير من فقراتها لا تكلف الحكومة كونها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

واشار عبد الجبار الى عقد ورشة عمل آنذاك بخصوص هذه الورقة من قبل منظمة وزراء العراق في مكتب دكتور إبراهيم بحر العلوم وتم مناقشت هذه الورقة مع الحضور منهم ممثل وزارة النفط مدير عام شركة سومو، وممثل وزارة النقل مدير عام النقل البري، وعدد من أعضاء مجلس النواب من لجنة النفط والطاقة، وعدد من أساتذة الجامعات والخبراء المختصين إضافة إلى عدد من الإعلاميين المهتمين في الشأن الاقتصادي.

واضاف تم تأييد الدراسة من قبل الجميع وأرسلت نسخة منها إلى البرلمان ونسخة إلى مكتب رئيس الوزراء ونسخة إلى وزارتي النفط والنقل وكنت اتوقع من الحكومة آنذاك تشكل فريق عمل لغرض تنفيذها ولاسيما بأن عام 2012 و2013 كانت الموازنات انفجارية كما توصف إعلاميا .

واوضح انه ذكر في الدراسة بأن التهديدات الإيرانية ممكن أن تخفف لهجتها ولكنها قائمة وستقع ولو بعد حين وعلينا العمل بجد من الآن ولكن مع الأسف الشديد النظام الجديد في العراق بعد 2003 لا يراعي التخطيط الوقائي المسبق و البعيد الأمد لتجنب المخاطر في المستقبل بل تنحصر سياسته (بانتظار وقوع المصيبة ثم يفكروا بإيجاد الحلول… ان وجدت(!!!

من جانب اخر قال عبد الجبار بان السفير الإماراتي اتصل فيه هاتفيا بعد تداول أخبار إعلامية عن عنوان الدراسة وطلب منه نسخة من الدراسة ورفض منحه نسخة منها وقال له سيتم نشر موجز اعلامي عنها على الفيس بوك ويمكنك الاستفادة منه…

واشار الى ان دولة الامارات العربية المتحدة عقدت مؤتمر اقتصادي دولي و وجهت الدعوة الى لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراق للمشاركة وقدم الجانب العراقي تسعة دراسات مقترحة ومن بينها الدراسة المشار اليها اعلاه حيث قدمتها النائب سوزان السعد ولكن ادارة المؤتمر “وافقت حصرا على دراستنا” من بين جميع الدراسات المقدمة من الجانب العراقي و شاركت السيدة سوزان السعد بهذه الدراسة في المؤتمر و لاقت اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في المؤتمر

وأعرب عبد الجبار عن استغرابه من أن “دولة جارة سعت للاستفادة من أفكاره بينما حكومة وبرلمان بلده قاموا بتهميش رأيه بل والاستهانة به”، و استشهد بكلمة قالها له نائب في البرلمان السويدي نصها: ((عذرا لك سيدي .. ان الخبراء العراقيين بعد 2003 أصبحوا أمام خيارين اما معززين مكرمين في بلدان المهجر أو مهمشين في العراق))