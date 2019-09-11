عالية نصيف: هناك مجموعة متخصصة بفبركة الاتهامات للمواطنين

(المستقلة)..كشف المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف عن ما وصفه “نموذج من حالات الظلم التي تعرض لها مواطنون أبرياء على أيدي زمرة ضالة تفبرك القضايا للناس وتضطهدهم وتبتزهم وتلقي القبض عليهم”.مطالب الادعاء العام التدخل بشأنها، مؤكداً من جهة اخرى ان نصيف حصلت على الملف الذي يتضمن خفايا قضية صالات الروليت وستكشف عنه قريباً.

وعرض بيان عن مكتب نصيف اليوم :” وثيقة التظلم” راجيا من القضاء والادعاء العام التدخل بشأنها، واصفا اياها بأنها “نموذج من الاتهامات المفبركة التي قامت بها مجموعة متخصصة في القضايا المركّبة”.

الوثيقة تخص المواطن صلاح مهدي صالح “الذي تعرض للظلم والاضطهاد ورفعوا ضده وضد ولديه ١٣ دعوى كيدية وتعرض للابتزاز بطريقة بشعة وأجبروه على دفع الملايين”.

وتساءل البيان أين رئيس الوزراء من هذه القضية ولماذا لايستدعي هذا المواطن ويستمع الى مظلوميته ويحيل الشخص الذي استغل وظيفته وعلاقاته في ظلم الناس الى القضاء لينال جزاءه العادل؟ وهل تختلف هذه الأساليب عن اسلوب النظام الدكتاتوري الذي كان يعتقل عوائل بالكامل ويضطهدهم ويفصلهم من عملهم كما فصلوا ابن هذا المواطن الذي يعمل مهندساً؟

ونوه البيان الى أن “ما تعرض له هذا المواطن لايختلف عما تعرض له ابن شقيق النائبة عالية نصيف من حيث المظلومية وفبركة الأدلة رغم ان المبلغ الذي يزعمون انه تم ضبطه كان في الحقيقة موجوداً في جهة الراكب وليس السائق “.

وتابع :” ان هذه الممارسات مستمرة لأن هذه المجموعة تتباهى بأنها مسنودة ومدعومة من رئيس الوزراء وتتمتع بصلاحيات لم تتوفر لجهاز الأمن الخاص في زمن النظام السابق، فهي جهاز قمعي يستطيع ان يقتحم اي مكان حكومي او غير حكومي فجأة برفقة الكاميرات ويضع دولارات او ممنوعات في المكان ويستخرجها امام الكاميرات لينسف حياة شخص او عدة اشخاص بسبب جريمة مفبركة لا وجود لها “.

من جهة اخرى، أكد مكتب النائبة عالبة نصيف :” ان القضاء العراقي هو الذي بادر لإنقاذ المجتمع من آفة القمار مثلما حارب الدكة العشائرية في سعيه لبناء مجتمع سليم يخلو من الظواهر السلبية، ومازال القضاء هو المؤسسة التي أثبتت استقلاليتها ومهنيتها ولها الفضل الكبير في تنقية البلد من الجريمة والفساد”.

وعرض وثيقة “تثبت ان القضاء هو أول من فتح ملف هذه القضية، ولكن القضية تم حرفها من قبل جهات اخرى بالشكل الذي سيتضح لكم لاحقاً “.

وأضاف :” ان النائبة عالية نصيف حصلت على تقرير يتضمن تفاصيل كاملة لقضية صالات الروليت ستعلن عنه لاحقاً “.