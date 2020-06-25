عالية نصيف : منتسبو الحضرة الكاظمية مصابون جميعاً بوباء كورونا

(المستقلة)..ناشدت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير الصحة بالتدخل والإيعاز بإغاثة منتسبي الحضرة الكاظمية المصابين جميعاً بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أهاليهم الذين يسكنون غالبيتهم في الأزقة المحيطة بالصحن الكاظمي .

وقالت نصيف اليوم :” أن العديد من نداءات الاستغاثة وصلتنا من منتسبي الحضرة الكاظمية المقدسة الذين أصيبوا جميعاً بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عوائلهم الذين يسكنون غالبيتهم في الأزقة المحيطة بالحضرة، وهذه المنطقة القديمة يسهل فيها انتشار الوباء بسرعة لكون أزقتها ضيقة وغير معرضة للهواء والشمس ومنازلها صغيرة “.

وأضافت:” اتصلت بالسيد وزير الصحة وشرحت له الموقف ووعدني بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، لكننا مازلنا ننتظر الإجراءات والموقف يزداد سوءاً، لا علاج ولا قناني أوكسجين ولا حجر صحي “.

وشددت على” ضرورة تدخل رئيس الوزراء ووزير الصحة والجهات المعنية والمنظمات والمتطوعين لإنقاذهم وتقديم اي شيء يستطيعون تقديمه، نسأل الله تعالى أن يلطف بشعبنا ويحفظه من كل سوء “.