عالية نصيف : فضيحة فساد في وزارة الكهرباء تخص عمل شركة “البحر الاسود”

المستقلة … كشفت النائب عالية نصيف، عن فضيحة فساد تخص شركة أسسها عراب الفساد بوزارة الكهرباء (ر.ح) الذي بات من أغنى أغنياء الشرق الأوسط، محملة اياه المسؤولية عن بقاء قطاع الكهرباء في العراق يراوح في مكانه طيلة السنوات الماضية .

وقالت نصيف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان “شركة البحر الأسود التي أسسها (ر.ح) مع السيد (م) كانت في البداية شركة تجهيز فقط ثم أصبحت غولا يسيطر على قطاع التأهيل بمبالغ كبيرة ودون اية محاسبة في حالة الإخفاق”.

واضافت ان “(ر.ح) عمل مع (س.ق) على ترتيب إحالات المشاريع لعقود مواد Ge وسيمنس، حيث تمت احالة اكثر من ٢٢ محطة باتفاقات وعمولات كبيرة مع الاستحواذ على كافة المقاولات الثانوية عند التنفيذ، كما سيطر على كافة أعمال التاهيل وبمبالغ كبيرة جدا، علماً بأن التأهيل يكون في اغلب الأحيان فاشلاً ولا يمكن لأحد محاسبة المتسبب بالفشل”.

وتابعت نصيف “نضع هذه الفضيحة من فضائح فساد وزارة الكهرباء بين يدي رئيس الوزراء والجهات الرقابية لاتخاذ اللازم”، مقدمة شكرها الى “الإعلام الحر النزيه الذي تعاون معنا في نشر البيانات والتصريحات التي نفضح فيها الفاسدين”.