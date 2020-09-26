عالية نصيف : طلبات تصدير الحصى والجلمود الى الكويت تثير الريبة

المستقلة / – طالبت النائبة عالية نصيف، وزير الصناعة والمعادن بعدم الرضوخ لأية طلبات من سياسيين لتصدير مواد اولية الى الكويت ، مؤكدة ان تصدير الحصى والجلمود والسبيس عبر منفذ صفوان الحدودي مثير للريبة .

وقالت في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان “إلحاح شركة البيادر البيضاء للمقاولات العامة وشركة سكب للتجارة العامة وقيامهما بتوسيط بعض السياسيين لغرض استحصال موافقة لتصدير الحصى والجلمود والسبيس عبر منفذ صفوان الحدودي مثير للريبة” .

وتسألت نصيف ، “هل نفدت المواد التي تستخدمها الكويت في طمر ساحلها المقابل للعراق؟ وهل انجز طمر جزيرة فيشت العيج بالحصى لتشكيل جزيرة اصطناعية لتغيير معالم الحدود البحرية بعد اتفاقها مع بعض الساسة على حصر الحدود العراقية وتضييقها؟ أم أن حيتان الفساد في العراق تذكرت بأن هناك شيءا لم تسرقه وهو الحصى، فقد بقي الحصى فقط لم يُسرق؟ “.

وأضافت نصيف “في الوقت الذي نشيد فيه بجهود وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز في تطهير الوزارة من الفساد والسعي للنهوض بالصناعة الوطنية، نطالبه برفض طلبات هؤلاء بتصدير الحصى عن طريق الكويت وعدم الرضوخ لطلبات السياسيين بهذا الخصوص”، داعية “رئيس الوزراء الى التدخل وفتح تحقيق في القضية”.