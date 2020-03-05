عالية نصيف: حكومة تصريف الأعمال اعادت استحداث درجة مفتش عام

(المستقلة)..حمّلت النائبة عالية نصيف حكومة تصريف الأعمال المسؤولية عن إعادة استحداث درجة مفتش عام ضمن ملاك الوزارات لجعل المفتشين السابقين يستمرون في استلام رواتبهم.

وقالت نصيف في بيان اليوم:” على الرغم من إلغاء مناصب المفتشين العموميين في العام الماضي بعد أن تم التصويت عليه في مجلس النواب، تم وللأسف الاتفاق مع وزارة المالية على اعادة استحداث درجة مفتش عام ضمن ملاك الوزارات لضمان استمرار المفتشين (الملغاة مناصبهم) باستلام رواتبهم ومخصصاتهم السابقة، وحتى في حالة عدم نقلهم او تكليفهم بمنصب اخر داخل الوزارة يستلمون رواتب اصحاب الدرجة الخاصة “.

وتساءلت:” الى متى تستمر حكومة تصريف الاعمال بهدر المال العام من خلال قرارات باطلة؟ ومتى يتوقف مسلسل المجاملات والوساطات والمحسوبية على حساب المصلحة العامة والمال العام؟ “.

وشددت على :” ضرورة إلغاء أية إجراءات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال فيما يخص استحداث درجات وظيفية للمفتشين العموميين الملغاة مناصبهم ” ، مطالبة القضاء وهيئة النزاهة بالتدخل وفتح تحقيق وقطع الطريق على أية محاولات لكسر القرار الذي اتخذه نواب الشعب العراقي .