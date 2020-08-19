عالية نصيف تكشف عن هدر مليار ونصف المليار دولار على شركة لنقل المعدات الكهربائية

(المستقلة)..كشفت النائبة عالية نصيف عن فضيحة جديدة من سلسلة فضائح ما وصفته بـ”الطبقة الفاسدة المسيطرة على وزارة الكهرباء” طيلة السنوات الماضية .

وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان حيتان الفساد في وزارة الكهرباء قاموا – على طريقة (ر.ح) في تأسيس شركات حسب الطلب – بتأسيس شركة نقل معدات الكهرباء مع السيد (ع.أ) وتشغيل أسطول من النقليات لكافة قطاعات الكهرباء بما فيها المعدات الرئيسية لمحطات GE وسيمنس، حيث تمت سرقة اكثر من مليار ونصف المليار دولار كان بالإمكان تلافيها كون عملية توصيل المعدات هي من اختصاص الشركات المتعاقد معها ” ، مشيرة إلى ” استخدام شركة النقل البري كغطاء مقابل نسبة ٥٪ “.

وبينت نصيف :” ان هناك المزيد من الفضائح سننشرها لاحقاً ليعرف الشعب العراقي كيف انقضت كل تلك السنوات ولم نشهد اي تحسن في الكهرباء، وكأن هذا القطاع في العراق مخصص للسرقة فقط ” .

وبينت :” ان هذه المعلومات تعد بلاغا رسميا ونرجو من الجهات القضائية وهيئة النزاهة فتح تحقيق حولها “.