“عالية نصيف” تكشف سعر منصب المدير العام بوزارة الكهرباء

المستقلة…. كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن قيام “الفاسدين” في وزارة الكهرباء بعرض مناصب المديرين العامين المحالين الى التقاعد للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد.

وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، ان “الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مجموعة من الدرجات الخاصة لمدراء عامين سيحالون الى التقاعد خلال ايام، للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد، ومن بين هذه المناصب مدير عام الفنية، مدير عام الاقتصادية، مدير عام الفحص والتأهيل، مدير عام انتاج الفرات الاوسط، مدير عام توزيع الفرات الاوسط، مدير عام التخطيط، ومدير عام نقل الوسطى”.

وبينت “ان الوزارة بإدارتها الحالية كانت قد منحت درجات خاصة (مدراء عامين) لأشخاص متهمين بالفساد ولا يمتلكون اية كفاءة ولا نزاهة، اما بدعم من حزب احكم قبضته على هذه الوزارة، او شركات مشبوهة اشترت المناصب لتمرير عقودها الفاسدة، او بدعم من عصابة لندن”.

واضافت “تبين ان الوزارة تم بيعها لمستثمرين عراقيين مقيمين هناك، وتم وضع الجهة العليا الحالية عليها لتنفيذ اجندات السرقة والنهب وتمرير عقود فاسدة سترهن اقتصاد العراق مقابل عمولات غير مسبوقة”.

وتابعت نصيف ان “على الجهات الرقابية التدخل وإيقاف المتاجرة بالمناصب ووضع حد لهذه المهزلة، فالشخص الذي يشتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد انه سيضمن تحقيق ربح اكثر بكثير من الرشوة التي دفعها، وبالتالي سيستمر الفساد في هذه الوزارة”.