عالية نصيف تقدم طلب لاستضافة وزيري النقل والمالية والوفود التفاوضية مع الكويت

المستقلة..قدمت النائبة عالية نصيف الى رئاسة مجلس النواب طلب استضافة وزيري النقل والمالية في مجلس النواب، بالإضافة الى الوفود التفاوضية في الشأن المتعلق بميناء الفاو والمفاوضات العراقية الكويتية، معززة طلبها بتواقيع 54 نائباً .

وذكر المكتب الإعلامي للنائبة المذكورة في بيان اليوم، ان الطلب الذي قدمته نصيف استند الى :” المادة 55 من النظام الداخلي”.

وجاء في الطلب ” نحن الموقعون أدناه نطالب بحضور وزير النقل ووزير المالية والوفود التفاوضية في الشأن المتعلق بميناء الفاو والمفاوضات العراقية الكويتية الدورية “