عالية نصيف تطالب وزير المالية بصرف رواتب المعلمين والمدرسين المعينين عام ٢٠١٩

(المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف وزير المالية بصرف رواتب المعلمين والمدرسين الذين تم تعيينهم على ملاك مديريات تربيات بغداد والذين لم يستلموا أي راتب منذ 6 اشهر .

وقالت نصيف :” لليوم الرابع على التوالي مازال المعلمون والمدرسون الذين تعينوا في العام الماضي مستمرون في اعتصامهم في الشارع تحت أشعة الشمس مطالبين بصرف رواتبهم باعتبارها حقهم المشروع وليست فضلاً أو منة من أحد ” ، متسائلة :” إذا كان سبب الأزمة المالية وباء كورونا وهبوط اسعار النفط والفساد المالي المتجذر في العراق، لماذا يدفع هؤلاء المساكين ضريبة هذه الأمور التي لاذنب لهم فيها؟ “.

وبينت:” ان المعلمين والمدرسين يتساءلون: متى تعطف (الإلهة طيف) وتنفذ وعودها بإطلاق رواتبهم من موازنة 2019 فقد تكلموا معها وقالت بالنص ان الوزارات تأخرت وبعد الحظر الأول سنطلق الرواتب، علماً بأن رواتبهم تعتبر حدث واستحداث ومؤمنة “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام وزير المالية بصرف رواتبهم فوراً، علماً بأن غالبيتهم يعيلون عوائلهم ولايمتلكون قوت يومهم ” ، مطالبة رئيس الوزراء بـ ” التدخل وإنصاف هذه الشريحة المغبونة واعطائهم حقوقهم المشروعة “.