“عالية نصيف” تطالب عبد المهدي بقرار تاريخي!

المستقلة … دانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الاثنين، القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات تابعة للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، مطالبة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي بقرار تاريخي يختم به ولايته.

وقالت نصيف، في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “قيام القوات الأمريكية بقصف اللواءين 45 و46 من الحشد الشعبي في القائم هو جريمة بحق قواتنا الأمنية المرابطة على الحدود والتي لا علاقة لها بالصراعات الدولية ولا المشاكل الداخلية، ومهمتها فقط حماية الحدود ومنع تسلل الدواعش الى العراق”.

وتساءلت “ما ذنب العراق إذا كانت أمريكا تريد تصفية حساباتها مع إيران؟ ولماذا يتم استهداف قوات تابعة للحشد الشعبي رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها الحشد في معارك التحرير وباعتراف المجتمع الدولي؟”.

وبينت، أن “المطلوب اليوم من رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي هو قرار تاريخي يختم به ولايته، يتمثل بتقديم طلب بإلغاء الاتفاقية العراقية الأمريكية، وتقديم شكوى الى مجلس الأمن بشأن هذا الاعتداء السافر، واستدعاء سفراء الدول التي تساند الهجوم الأمريكي وطردهم فوراً، مع ضرورة التعاقد مع الجانب الروسي لشراء منظومة دفاع جوي”.

وطالبت نصيف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بـ” إدانت هذا العدوان وإبداء موقفهما الواضح تجاه استهداف ألوية تابعة للحشد الشعبي الذي قدم التضحيات في الحرب ضد داعش”.