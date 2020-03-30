عالية نصيف تطالب بمناقلة تخصيصات (كيماديا) إلى الدوائر الصحية في المحافظات

(المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة بسحب تخصيصات شركة الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) ومناقلتها لتغطية الاحتياجات الطارئة من الأجهزة والأدوية في بغداد والمحافظات .

وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان العديد من المحافظين ومدراء الدوائر الصحية في المحافظات يطالبون من خلال كتب رسمية بتحويل خمسين بالمئة من التخصيصات المالية المخصصة لشركة كيماديا وتوزيعها على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات نظراً للحاجة الملحة للدوائر الصحية لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا “.

وبينت:” أن الأجدر بالحكومة ووزارة الصحة الموافقة بسرعة على هذه المطالب ومناقلة تخصيصات شركة كيماديا إلى بغداد والمحافظات للاستفادة منها في إنقاذ أرواح الناس بدلاً من ذهاب الأموال إلى جيوب الفاسدين داخل كيماديا وخارجها، وبالتالي نأمل أن يتم التنفيذ ومناقلة التخصيصات بأسرع وقت ممكن “.