عالية نصيف تطالب بمراجعة قرارت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء

(المستقلة)..طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس مجلس الوزراء بمراجعة قرارت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لتضمنها قرارات تخدم مصالح شركات احتكارية مقربة من بعض الفاسدين .

وقالت نصيف :” هناك قرارات صدرت من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أعطت الفرصة لشركات مقربة من بعض الفاسدين لاحتكار مواد معينة وإلحاق الضرر بالمواطن العراقي، على غرار فضيحة احتكار استيراد سيارات الوارد الامريكي من قبل شركات محددة، ما أثار غضب الشارع العراقي “.

وأضافت نصيف :” واليوم نضع امام انظار السيد عادل عبد المهدي والجهات الرقابية والشعب العراقي قراراً آخر مبطن بالفساد يتعلق بشركة الاتحاد للسكر والزيوت، فما هي مبررات صدور قرار من اللجنة الاقتصادية بالحصر لشركات الاتحاد رغم اسعارها العالية للطن الواحد وعدم فسح مجال للتنافس بحجة دعم المنتوج الوطني؟ علماً بأن مواد هذه الشركة مستوردة بتحايل على تعليمات مجلس الوزراء بتواطؤ من الوزير المعني، ولكون سعر الطن عالي جدا يتم التلاعب من خلال المستورد بعملة الدولار بالدينار العراقي وهذه سرقة مبطنة اخرى بفارق العملة “.

وشددت على :” ضرورة تدخل رئيس الوزراء واللجان المعنية ولجنة النزاهة بمراجعة كافة العقود المبرمة في وزارة التجارة “.