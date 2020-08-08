عالية نصيف تطالب بتنفيذ توصيات اللجنة ٧٧ المتعلقة بقضية خور عبدالله

(المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة مجلس النواب بتنفيذ توصيات اللجنة ٧٧ المتعلقة بقضية خور عبدالله، داعية رئيس الوزراء إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الكويت التي تجاوزت على حدود العراق البرية والبحرية ونهبت ثرواته .

وقالت نصيف اليوم :” سبق وأن حذرنا من قيام الكويت بإنشاء ميناء مبارك الذي تهدف من خلاله إلى تدمير اقتصاد العراق، كما نبهنا إلى المخطط الخطير الذي تقوده الكويت وبعض الخونة الذين كانوا مرتزقة ومحامين للكويت وأخذوا على عاتقهم التنفيذ الاعمى للقرارات الدولية ثم ذهبوا إلى مزابل التاريخ، ثم لحقتها قضية خور عبدالله والاتفاقية المذلة، وكل هذه القضايا لم نجد من يقوم بفتحها من منطلق أننا أصحاب حق وأن الكويت دولة معتدية على العراق “.

وأوضحت:” ان على البرلمان الحالي أن يختم عمله بموقف مشرف من خلال تنفيذ توصيات اللجنة 77 النيابية المتعلقة بخور عبدالله والقرارات المجحفة بحق العراق، كما أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحصل على احترام الشعب وسيدخل التاريخ في حال قيامه بفتح هذه الملفات في المحافل الدولية وخصوصاً ملف التجاوزات الكويتية على الحدود العراقية البرية والبحرية والثروات العراقية المسروقة من قبل الكويت، علماً بأن العراق يوماً ما سينهض من كبوته ويسترجع كافة حقوقه “.