عالية نصيف تطالب اللجان الاقتصادية للأحزاب بالتبرع بالمال لمواجهة كورونا

(المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية بالتبرع بالمال فوراً للمساهمة في مواجهة وباء كورونا .

وقالت نصيف اليوم :” أن الشعب يتعرض لكارثة صحية حقيقية، وأعداد الاصابات في تصاعد مستمر، والمؤسسات الصحية عجزت عن توفير مستلزمات العلاج لهذه الأعداد الهائلة من الحالات، ما جعل الكثير من المصابين يضطرون لشراء قناني الأوكسجين بأسعار مرتفعة ويحجرون أنفسهم في بيوتهم، بالإضافة إلى تكاليف الأدوية والحقن وأجرة المضمد الذي يزرق الإبرة للمريض المصاب بكورونا في المنزل مقابل ٢٥ ألف دينار للمرة الواحدة، وهذا يعني أن الفقير معرض للموت “.

وشددت على ” ضرورة قيام اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية كافة بالتبرع بالمال فورا لشراء مستلزمات مواجهة كورونا من أجهزة وقناني أوكسجين وعلاجات وغيرها، اعتبروها على الأقل دعاية انتخابية لكم وانقذوا أرواح الناس بدلاً من خزن الأموال للدعاية الخاصة بالانتخابات القادمة “.