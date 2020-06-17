عالية نصيف تسعى لاقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية

(المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس مجلس النواب بدرج تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعمال المجلس لإنهاء حالة الفراغ الدستوري لأعلى سلطة في البلاد، مبينة أنها قدمت طلباً بهذا الخصوص إلى رئاسة المجلس مرفقاً بتواقيع خمسين نائباً .

وقالت نصيف اليوم :” على رئاسة البرلمان درج تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول أعمال المجلس وذلك للإسراع في إنهاء حالة الفراغ الدستوري لأعلى سلطة في البلاد”.

وطالبت الكتل السياسية كافة “أن تتحمل المسؤولية القانونية والوطنية لإنهاء الفراغ سيما ونحن امام منعطف كبير يمر به البلد من انتخابات مبكرة وقضايا مصيرية تتطلب الحسم ومازالت متوقفة بسبب النقص في نصاب المحكمة “.

وبينت نصيف أنها جمعت تواقيع خمسين نائباً لغرض درجه على جدول أعمال المجلس في إحدى جلساته القادمة .