عالية نصيف تدعو لإجراء توسعة ثانية لأعداد المتقدمين للدراسات العليا

(المستقلة)..دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي الى إجراء توسعة ثانية لأعداد المقاعد المخصصة لطلبة الدراسات العليا، مؤكدة ان زيادة اعداد حملة الشهادات العليا هو مكسب للبلد .

وقالت في بيان اليوم :” يجب ان نلتفت الى معاناة شريحة كبيرة من طلبة الدراسات العليا، الذين سينطلقون بتظاهرة للمطالبة بالتوسعة الثانية في (يوم الاثنين 19/8/2019) لان المقاعد المخصصة لا تتناسب مع عدد الطلبة المتقدمين للدراسة ، وبالتالي يجب إعادة النظر بالخطة العلمية للقبول بالدراسات العليا للعام الدراسي 2019 _2020 وحسب الحاجة الملحة “.

وأكدت نصيف:” ضرورة توسعة اعداد مقاعد الدراسات العليا بواقع مقعدين على قناة النفقة العامة ومقعدين على قناة النفقة الخاصة ومقعدين على قناة الامتيازات، وجعل المقعد الثاني عام على التوسعة الاخيرة يشمل الراسبين أيضا اذا لم يكن هناك ناجحين “.

وشددت على ضرورة النظر في هذه المطالب التي وصفتها بـ”المشروعة” من رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتلبيتها خدمة لمصلحة البلد الذي هو أحوج اليوم لخلق كفاءات علمية جديدة “.