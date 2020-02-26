عالية نصيف تدعو إلى مقاطعة الصيدليات التي تبيع الكمامة بأكثر من سعرها الحقيقي

(المستقلة)..دعت النائبة عالية نصيف المواطنين إلى مقاطعة أية صيدلية تبيع الكمامة بأكثر من ٢٥٠ دينار، مؤكدة أن على الحكومة توفير الكمامات مجاناً للمواطنين أو على الأقل توزيعها بأسعار رمزية لقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يحاولون احتكارها .

وقالت نصيف، اليوم :” ان الشدائد والأزمات تظهر معدن الإنسان وتكشف عن وجهه الحقيقي، ومن يستغل الظروف الصعبة ليشبع جشعه بطرق غير مشروعة على حساب الفقراء هو شخص تجرد من كل الصفات الإنسانية ولايمتلك ذرة من الأخلاق والضمير، وهذه النماذج أقل شيء نفعله تجاهها هو المقاطعة وعدم السماح لها بتنفيذ مخططاتها “.

وأضافت:” من المؤسف أن بعض ضعاف النفوس من أصحاب الصيدليات رفعوا سعر الكمامات التي كانت حتى وقت قريب لاقيمة لها ولاتستخدم خارج المستشفيات الا مرات معدودة في السنة أثناء مواسم الغبار، وسعرها كان لايتجاوز قطعتين ب ٢٥٠ دينار ” ، مبينة :” ان هذا السلوك السيء يتنافى مع أخلاقنا العراقية وما تربينا عليه من نبل وشهامة “.

وشددت نصيف على ” ضرورة أن تتدخل الحكومة وتغلق الصيدليات المخالفة، وأن توفر الكمامات مجاناً للمواطنين أو بأسعار رمزية ” ، داعية المواطنين إلى مقاطعة الصيدليات التي تبيعها بأكثر من السعر المعروف.

بالمقابل اعربت عن شكرها “الجزيل” لبعض الصيدليات التي علقت لافتات تقول (الكمامات مجاناً) أو تبيعها بأسعار زهيدة جداً وتحدد كمية محدودة لكل شخص لمنع المتاجرة بها.

وقالت “هؤلاء أناس شرفاء يستحقون أن ندعمهم وننشر اسماء صيدلياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كما إنها فرصة للميسورين لشراء كميات منها وتوزيعها للناس مجاناً “.