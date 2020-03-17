عالية نصيف تحذر من محاولة “لملمة” قضية الرز الفيتنامي المغشوش

(المستقلة)..حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات (جهات) لملمة قضية الرز الفيتنامي المغشوش المخلوط بأنواع رديئة والمليء بالحشرات الحية والذي رفضته وزارة التجارة، مطالبة الجهة التي جاءت به بأن تذهب به بعيداً عن مخازن الوزارة .

وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان وزارة التجارة رفضت في الأسبوع الماضي اربع بواخر فيها حمولة ١٢٠ الف طن من الرز الفيتنامي لكونه مخلوط بنوعيات رديئة جدا بحسب الفحص، كما يحتوي على حشرات حية ” ، مبينة :” ان الوزارة طلبت من المصرف العراقي للتجارة (TBi) عدم تسديد ثمن الرز لأنه لايصلح للاستهلاك البشري “.

وأوضحت:” ان هذا الرز موجود حاليا في مخازن الوزارة، وهناك جهات تسعى إلى لملمة الموضوع وأرسلت عينات منه إلى طرف ثالث لفحصه، وجاءت نتائج الفحص بأنه (مخلوط) وليس من نوع ياسمين المثبت في العقد “.

وتابعت :” ان الشعب العراقي تحمل الكثير من المصائب والويلات، وفوق كل معاناته يأتي الجشعون والفاسدون ليستوردوا الرز المخلوط المليء بحشرات على قيد الحياة محاولين جعله يوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية ” ، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وإعادة الرز المخلوط من حيث جاء به الفاسدون .