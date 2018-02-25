عالية نصيف تحذر من محاولة التدخل لتخليص نقيب الصيادلة من “قبضة العدالة”

(المستقلة) … حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، أية جهة من محاولة التدخل لـ”تخليص” نقيب الصيادلة “المُقال” مرتضى الشريفي من “قبضة العدالة”، متوعدةً بـ”فضح” أسماء كل من يتدخل بالقضية.

وقالت نصيف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاحد ، “مازلنا نتابع عن كثب مجريات وحيثيات قضية نقيب الصيادلة المُقال والمتهم بمحاولة تسميم الشعب العراقي، فالقضية باتت قضية رأي عام لكونها تتعلق بأمن الناس وحياتهم، والشارع العراقي يترقب وينتظر إصدار القضاء حكماً عادلاً على هذا المتهم لينال جزاءه ويكون عبرة لغيره”.

وأضافت، “نحذر أية جهة مهما كان منصبها من محاولة التدخل في القضية وممارسة الضغوط والإلتفاف على القانون لتخليص المتهم الشريفي من قبضة العدالة”، متابعةً “سنفضح في وسائل الإعلام أسماء كل من يتدخلون لحرف القضية عن مسارها الصحيح ونعلن للشعب العراقي أسماء الخونة والمتواطئين مع المجرمين”.

وكانت النائب عالية نصيف أعلنت، الجمعة (23 شباط 2018)، عن إقالة نقيب الصيادلة العراقيين مرتضى الشريفي من منصبه، فيما اشارت الى أن الشريفي ستتم ملاحقته قضائياً.