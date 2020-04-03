عالية نصيف تحذر من قيام السيطرات بابتزاز سائقي الشاحنات

(المستقلة)..حذرت النائبة عالية نصيف من قيام ضعاف النفوس في عدد من نقاط التفتيش بابتزاز سائقي سيارات الحمل التي تنقل المواد الغذائية بين المحافظات، مطالبة وزير الداخلية وقيادة عمليات بغداد بالإيعاز بفتح كافة السيطرات أمام شاحنات الأغذية .

وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان العديد من الشكاوى وردتنا من التجار وسائقي سيارات الحمل الذين ينقلون المواد الغذائية بين المحافظات بأن مافيات السيطرات يبتزوهم ويستحصلون منهم مبلغ ٢٠٠ إلى ٦٠٠ دولار مقابل مرور السيارة المحملة بالأغذية ” .

واشارت الى :” أن أحد الطرق لايقل وارده الشهري عن ربع مليون دولار منذ عدة سنوات بسبب (الخاوات) التي يتقاضاها ضعاف النفوس في نقطة التفتيش، كما وردتنا أيضاً شكاوى بأن أحد المحافظين وللأسف مستفيد من الموضوع “.

وأوضحت نصيف :” ان عرقلة مرور شاحنات الأغذية في هذه الظروف التي تشهد حظراً للتجوال بسبب تفشي وباء كورونا يعد جريمة بحق الشعب العراقي لما يتسبب به من شحة في الأغذية، وبالتالي فإن هؤلاء اللصوص يلعبون بالنار، وسيتم فتح سلسلة تحقيقات ويحالون إلى المحاكم المختصة “.

وشددت على :” ضرورة قيام وزير الداخلية وقيادة عمليات بغداد بالإيعاز بفتح السيطرات فوراً أمام شاحنات المواد الغذائية واللوازم الضرورية، ومحاسبة جميع المخالفين ووضع حد لمهزلة الخاوات في السيطرات ” ، داعية التجار وسائقي الشاحنات إلى :” فضح كل من يبتزهم وعدم دفع رشوة لأي عنصر يحاول عرقلة مرور بضائعهم “.