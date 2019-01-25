عالية نصيف تجدد دعوتها بألغاء قرار منع استيراد سيارات الوارد الأمريكي

(المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير التجارة بالتراجع عن قرار منع استيراد سيارات الوارد الأمريكي والكندي الذي تم اصداره في زمن الحكومة السابقة، مبينة ان القرار الذي وصفته بـ” المجحف” قطع أرزاق المئات من العوائل التي وجد أبناؤها فرص عمل في تصليح وتأهيل هذه السيارات .

وقالت نصيف :” سبق وأن طالبنا الحكومة السابقة بالتراجع عن هذا القرار وحذرنا من حصر استيراد سيارات الوارد الأمريكي في يد شركات محددة وفسح المجال لها لاحتكارها ومنع الاستيراد من قبل بقية الشركات والأفراد، إلا أنها لم تتراجع عنه وللأسف رغم الشكاوى الكثيرة من قبل الشرائح المتضررة منه “.

واضافت :” ان هذا القرار يقطع أرزاق مئات العوائل التي يعمل أبناؤها في تصليح وتأهيل هذه السيارات بل وحتى اصحاب المحال التي تبيع قطع الغيار والأدوات الاحتياطية، أي أن سلبيات وتداعيات هذا القرار أكثر من إيجابياته، بالاضافة الى ان الشركات التي تحتكر الاستيراد ستتحكم بأسعار هذه السيارات كيفما تشاء “.

وأوضحت :” ان استجابة الحكومة الحالية لما ينشر في وسائل الاعلام وتفاعلها مع شكاوى المواطنين جعلنا نجدد مطالبتنا بإلغاء هذا القرار وتجنب تداعياته وما ينجم عنه من ضرر بحق شريحة كبيرة من المواطنين “.