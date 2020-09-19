عالية نصيف تثمن جهود ومساعي وزارة الكهرباء لحل مشكلة رواتب أصحاب العقود

المستقلة..أكدت النائبة عالية نصيف ان قضية رواتب العاملين بصيغة عقد وأجور يومية في وزارة الكهرباء ستجد طريقها للحل بشكل نهائي قريباً جداً، مثمنة جهود وزارة الكهرباء بإضافة المبلغ المخصص للرواتب وإدراجه في موازنة العام القادم لضمان توزيع رواتب أصحاب العقود بشكل منتظم .

وقالت نصيف، اليوم:” تم في وقت سابق إصدار قرار من مجلس الوزراء بصرف رواتب وأجور العقود من الموازنة التشغيلية ومن أجور الكهرباء المركزية، والتخصيص المثبت لدى وزارة المالية لأجور الكهرباء المركزية يبلغ ٥٤٩ مليار تم صرف منه ٣٠١ مليار دينار لرواتب الملاك، والمبلغ المتبقي لايغطي كامل اجور أصحاب العقود، وبالتالي قامت وزارة الكهرباء بطلب اضافة مبلغ ٣٥٦ مليار دينار لغرض تغطية رواتب العقود وتم ادراجه في مقترح موازنة ٢٠٢١ “.

وبينت أنه :” تم التواصل مع وزارة الكهرباء لأكثر من مرة بهذا الخصوص واتضح عدم تقصير الوزارة في قضية الرواتب وأنها جادة في حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، سيما وأن هذه الشريحة المتضررة معظمهم ليس لديهم مورد رزق سوى رواتبهم “.